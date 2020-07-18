Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в субботу, 18 июля, выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Хэмилтон продемонстрировал результат лучшего круга в 1 минуту и 13,447 секунды. Вслед за ним идет напарник по команде — финский гонщик Вальттери Боттас (+0,107). Замыкает тройку канадский пилот Racing Point Лэнс Стролл (+0,930).
Российский пилот команды Alfa Tauri Даниил Квят занял 17-е место, пишет «Газета.ру».
Основная гонка в рамках Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Предыдущие два этапа выиграли поочередно Боттас и Хэмилтон. Эти два заезда прошли в Австрии.
Организаторы были вынуждены корректировать календарь сезона 2020 года из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководство «Формулы-1» подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи состоится 25–27 сентября.