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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

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Фото: Global Look Press/XinHuaHoch Zwei/Keystone Press Agency
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Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в субботу, 18 июля, выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

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Хэмилтон продемонстрировал результат лучшего круга в 1 минуту и 13,447 секунды. Вслед за ним идет напарник по команде — финский гонщик Вальттери Боттас (+0,107). Замыкает тройку канадский пилот Racing Point Лэнс Стролл (+0,930).

Российский пилот команды Alfa Tauri Даниил Квят занял 17-е место, пишет «Газета.ру».

Основная гонка в рамках Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Предыдущие два этапа выиграли поочередно Боттас и Хэмилтон. Эти два заезда прошли в Австрии.

Организаторы были вынуждены корректировать календарь сезона 2020 года из-за пандемии коронавируса. На данный момент руководство «Формулы-1» подтвердило проведение первых 10 этапов. Гран-при России в Сочи состоится 25–27 сентября.

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