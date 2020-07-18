Власти Франции выразили надежду на скорую реставрацию собора в Нанте

Французские власти ожидают, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят кафедральный собор Святых Петра и Павла в Нанте после пожара. Об этом заявил в субботу, 18 июля, премьер-министр Франции Жан Кастекс на встрече с жителями.

«Я хочу выразить католическому приходу, жителям Нанта солидарность всей Франции. Сейчас проводится расследование, пока я не располагаю достаточной информацией о его ходе <…>Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки», — приводит ТАСС слова Кастекса.

Кроме того, глава правительства поблагодарил пожарных и спасателей за эффективную работу на месте происшествия.

Пожар в соборе произошел утром 18 июля. На борьбу с огнем сразу после сигнала о возгорании отправились два пожарных подразделения.

Как сообщил профессор Страсбургского университета Тома Сирет, в соборе сгорели бесценные реликвии. В частности, полностью был уничтожен большой орган XVII века.

Прокуратура Нанта возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога. По предварительным данным, было обнаружено три разных очага возгорания.