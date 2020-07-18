В Минфине предрекли возвращение к действующим бюджетным правилам с 2022 года

Россия может вернуться к действующим бюджетным правилам с 2022 года с учетом высокой эффективности антикризисных мер. Об этом сообщает Министерство финансов России в субботу, 18 июля.

«С учетом относительно высокой действенности антикризисных мер, предпринятых Россией, сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, а ее восстановление более динамичным, чем в других странах. Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни — в том числе и в сфере бюджетной политики», — цитирует ТАСС данное заявление.

Планируется, что возвращение к соблюдению действующих бюджетных правил произойдет с 2022 года. В свою очередь, 2021 год будет переходным периодом.

На этой неделе в Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП страны на уровне 3% и выше в 2022–2023 годах.

По мнению президента России Владимира Путина, важно продолжить «обеление» экономики и повысить ее прозрачность.

Вместе с тем глава Счетной палаты Алексей Кудрин 11 июля предупредил, что российская экономика находится в застое, но может развить темпы роста в 3–5% при условии проведения структурных и институциональных реформ.