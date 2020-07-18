Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.

Что известно

По данным РЕН ТВ, перед смертью девушка оставила предсмертную записку. В ней было написано: «Люблю».

Журналисты отмечают, что в последнее время тренировки фигуристки проходили в Канаде, но она получила там травму и вернулась в Россию. В Москве у девушки начались душевные проблемы, и она обратилась к психологу. В ночь на субботу Александровская вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Утром ее нашли мертвой под окнами дома.

Подруга погибшей Вероника рассказала, что они с Александровской разговаривали совсем недавно и собирались встретиться. Вероника отметила, что подруга была в депрессии, так как не могла найти себя после вынужденного ухода из большого спорта.

«Я, как могла, ее поддерживала. Но в силу обстоятельств я не могла уделить ей много времени, о чем сейчас жалею. Мы собирались встретиться с ней на днях. Она хотела вернуться в большой спорт, но не знала, как это сделать», — говорит Вероника.

Помимо этого, по словам подруги, фигуристка не могла примириться со смертью отца, который ушел из жизни пять лет назад.

Проблемы со здоровьем

Тренер фигуристки Андрей Хекало сообщил, что в январе у девушки произошел приступ эпилепсии.

«Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Это были очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ», — сказал Хекало в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что приступ у Александровской произошел дома. Скорая помощь увезла девушку в больницу, где она провела две недели.

После этого врач в беседе с Хекало сообщил, что фигуристке стоит уйти из профессионального спорта.

«Несмотря на болячки, многие спортсмены выступают. Я еще попытался убедить [кататься дальше], но меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Учиться. Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее всё в порядке с головой в этом плане», — добавил тренер.

Комментарии коллег

Российский фигурист Александр Энберт рассказал, что одно время катался с Александровской на одном льду. По словам спортсмена, ему очень больно осознавать, что жизнь девушки так рано оборвалась.

«Она была 100-процентно хорошей фигуристкой. Но в такую минуту даже не важно, какой она была фигуристкой. Просто обидно и больно, что так рано обрывается жизнь. Даже нет слов», — отметил он в интервью РЕН ТВ.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила соболезнования родственникам погибшей девушки.

«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева на своей странице в Instagram.