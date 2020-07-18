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Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио kp.ru в субботу, 18 июля.

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«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая», — сказал градоначальник.

Он пожелал гражданам здоровья и хорошего настроения, а также «уверенности в завтрашнем дне».

День города Москвы отмечается ежегодно в первую или вторую субботу сентября. В этом году это 5 или 12 сентября.

Накануне, 17 июля, Собянин заявил о наличии коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% москвичей. Он отмечал, что это совпадает с показателем Нью-Йорка.

За день до этого градоначальник сообщил, что реальную ситуацию, сложившуюся в столице с этим вирусом, скрыть не получится. «У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России составляет более 26%. Максимальные показатели — в городах, минимальные — в сельской местности.

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