Семь человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Нигерии

Семь человек погибли и пятеро пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в штате Кацина на севере Нигерии. Об этом сообщает издание Punch в субботу, 18 июля.

Отмечается, что ЧП произошло в районе деревни Ярдаги. Бомба была установлена на сельхозугодьях. Граждане шли собирать траву для животных, но кто-то из них наступил на взрывное устройство.

Представитель местной полиции подтвердил изданию факт произошедшего, сказав, что позже сделает соответствующее заявление.

В начале января в нигерийском штате Борно не менее 30 человек погибли в результате взрыва самодельного устройства на мосту. Еще более 35 граждан были ранены и госпитализированы. Инцидент произошел в рыночном городе Гамбору на границе с Камеруном.