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Вирусолог оценил исследование о самом раннем симптоме коронавируса

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat/dpa
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Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в субботу, 18 июля, прокомментировал исследование испанских ученых об обнаружении предположительного самого раннего симптома коронавируса — сыпи во рту.

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Он подчеркнул, что в оригинале статьи говорится о том, что ученые обнаружили такой симптом только у части пациентов. По мнению Нетесова, такое проявление заболевания характеризует не сам COVID-19, а смешанную инфекцию — например, энтеровирус.

«Есть еще целый ряд болезней, которые тоже вызывают сыпь, но вряд ли это они, потому что это болезни, которые предотвращаются вакцинацией: корь, краснуха. Есть еще инфекции парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Этими болезнями можно заразиться воздушно-капельным путем, поэтому, мое предположение, что это просто смешанная инфекция с какой-то другой, но с какой, надо, конечно, доказывать путем поиска их маркеров», — заявил в Нетесов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Вирусолог отметил, что смешанных инфекций, в особенности острых респираторных, от 20 до 40%. Таким образом, он убежден в том, что принимаемые участие в исследовании пациенты обладали дополнительной инфекцией, помимо коронавируса.

Испанские ученые обследовали 21 пациента и у шести из них обнаружили сильную сыпь на слизистой оболочке во рту. Они предположили, что такое проявление заболевания — самый ранний симптом коронавируса. Вместе с тем специалисты воздержались от оценки того, насколько широко он распространен у заболевших.

По данным Worldometer на 18 июля, в мире зафиксировано свыше 14,2 млн случаев заболевания COVID-19, 600,3 тыс. человек скончались, 8,5 млн пациентов выздоровели.

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