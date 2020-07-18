Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Вирусолог оценил исследование о самом раннем симптоме коронавируса
Мир
Большой орган собора во французском Нанте полностью сгорел
Мир
Названо число похищенных в Гвинейском заливе пиратами членов экипажа танкера
Мир
Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии
Общество
Тренер погибшей фигуристки Александровской рассказал о ее заболевании

Суд оштрафовал уроженца Азербайджана за несогласованную акцию в Москве

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы приговорил 18 июля к административному штрафу в размере 10 тыс. рублей уроженца Азербайджана Гусейна Наджафова за участие в несанкционированном митинге 15 июля.

Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих
Депутаты столичного парламента разрабатывают проект гуманизации законодательства

«Наджафов Гусейн Аскер оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Наджафов принял участие в несанкционированной акции возле посольства Азербайджана 15 июля. В префектуре Центрального административного округа подтвердили, что массовые мероприятия на этот день они не согласовывали.

Вместе с тем, несмотря на неоднократные призывы сотрудников полиции прекратить акцию, Наджафов не реагировал.

Ранее 18 июля против Наджафова возбудили еще и дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным телеканала РЕН ТВ, когда мужчину вели к автозаку, он вырывался, а возле двери автобуса ударил одного из полицейских кулаком в висок. Позже силовику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020