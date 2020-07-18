Суд оштрафовал уроженца Азербайджана за несогласованную акцию в Москве

Пресненский суд Москвы приговорил 18 июля к административному штрафу в размере 10 тыс. рублей уроженца Азербайджана Гусейна Наджафова за участие в несанкционированном митинге 15 июля.

«Наджафов Гусейн Аскер оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Наджафов принял участие в несанкционированной акции возле посольства Азербайджана 15 июля. В префектуре Центрального административного округа подтвердили, что массовые мероприятия на этот день они не согласовывали.

Вместе с тем, несмотря на неоднократные призывы сотрудников полиции прекратить акцию, Наджафов не реагировал.

Ранее 18 июля против Наджафова возбудили еще и дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным телеканала РЕН ТВ, когда мужчину вели к автозаку, он вырывался, а возле двери автобуса ударил одного из полицейских кулаком в висок. Позже силовику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.