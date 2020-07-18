В МЧС рассказали о подтоплениях в России

Ливень подтопил 100 участков в селе Прасковея на Ставрополье. Осадки привели к переполнению каналов оросительной системы. Под водой дворы частных домовладений. Также проливной дождь залил часть региональной трассы.

В Ростовской области уже устранили последствия паводка. В спецоперации приняли участие более 1,5 тыс. человек. Спасатели откачали около 8,5 тыс. куб. м воды. Из особо опасных мест эвакуировали 210 человек.

Также стабилизировалась обстановка в Иркутской области. Уровень воды в реках Уда и Китой идет на снижение. Нормализуется ситуация и в Республике Тыва. В регионе пока продолжает действовать режим ЧС.