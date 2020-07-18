Twitter взломали хакеры из США и Британии. По данным газеты New York Times, атакой руководил пользователь под ником Kirk.

Лидер киберпреступников — сотрудник соцсети. Именно Kirk выводил средства с кошелька, куда мошенники просили переводить биткоины.

ФБР проводит расследование массового взлома Twitter. Атаке подверглись странички Барака Обамы, Канье Уэста, Apple.

Во всех профилях хакеры призывали переводить биткоины. Киберпреступники обещали возврат криптовалюты в двойном размере.