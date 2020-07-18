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Названо число похищенных в Гвинейском заливе пиратами членов экипажа танкера

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Фото: marinetraffic.com
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Пираты в Гвинейском заливе взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader. Об этом в субботу, 18 июля, пишет портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, которой принадлежит судно.

«Alison Management Corp, являющаяся управляющей компанией...танкера MV Curacao Trader,... сообщает, что ее судно подверглось нападению пиратов примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени 17 июля. 13 из 19 членов экипажа украинцев и россиян были взяты в заложники пиратами», — приводит портал заявление компании.

По ее данным, в настоящее время танкер дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь отправлено другое судно.

О том, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе, стало известно ранее в субботу. Отмечалось, что среди членов экипажа, взятых в заложники, могут быть россияне и украинцы. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно шло под флагом Либерии.

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