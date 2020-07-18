Умер основатель журнала Time Out

Основатель журнала о городских развлечениях и культурной жизни Time Out британец Тони Эллиотт умер в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании Time Out Group в Twitter в субботу, 18 июля.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что визионер, основатель Time Out Тони [Эллиотт] ушел из жизни 16 июля после долгой болезни. Жизнь и работа его, неустанного поборника городской культуры, вдохновила миллионы людей, его будет очень не хватать. Time Out отдает тебе честь, Тони!» — говорится в сообщении.

В некрологе, опубликованном на сайте журнала и подписанном издателем Джулио Бруно говорится, что Эллиотт боролся с раком легких. «Он не позволял болезни остановить себя. Он продолжал смотреть на мир пытливыми глазами, с врожденным любопытством, которым обладают немногие. И он до самого конца гордился своим детищем: журналом Time Out», — говорится в сообщении.

Первый после карантина номер лондонского Time Out выйдет 11 августа и будет посвящен Эллиотту.

Time Out был основан в 1968 году в Лондоне как альтернативное андеграундное издание, но впоследствии превратился во флагмана и законодателя мод в своей нише объявлений и рецензий о культурных и развлекательных событиях. К настоящему времени журнал выпускается более чем в 60 городах мира, включая Москву и Санкт-Петербург. Издательский дом Time Out выпускает одноименные тематические книги-путеводители.