Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.

«18 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Аскер оглы Гасановым <…> В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в закавказском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу сообщил Гасанову о начавшейся проверке боевой готовности войск по указанию президента России Владимира Путина.

В Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией 12 июля произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

В итоге погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.

Вместе с тем Путин уже обсудил с Советом безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана и выразил обеспокоенность возникшим конфликтом.