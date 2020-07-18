Власти Кубани разрешили возобновить работу бассейнов и аквапарков

Более 500 бассейнов и 20 аквапарков Краснодарского края смогут возобновить работу со вступлением в силу нового этапа снятия ограничений. Об этом в субботу, 18 июля, сообщается на сайте региональной администрации.

«Для посетителей могут открыться около 530 бассейнов. Из них 160 расположены в санаторно-курортных организациях. Порядка 350 — в гостиницах и иных средствах размещения», — говорится в сообщении.

Указано, что 19 санаториев и здравниц Апшеронского, Лабинского, Мостовского районов используют бассейны с термальной водой и возобновление работы бассейнов принципиально важно для существования средств размещения. В Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском, Темрюкском и Белоглинском районах при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора также смогут открыться 20 аквапарков.

На прошлой неделе руководители аквапарков и водных комплексов на Кубани обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить им открыть объекты при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. При этом в региональном управлении ведомства пояснили, что бассейны и аквапарки смогут возобновить работу после снижения коэффициента распространения новой инфекции до уровня 0,5, на тот момент этот показатель составлял единицу.

16 июля прошло заседание оперативного штаба, в ходе которого Кондратьев заявил, что установившаяся стабильная эпидемическая обстановка уже позволяет аквапаркам и бассейнам открывать свои двери с субботы.

В конце июня на Кубани открылись 145 пляжей и 965 гостиниц, возобновилось транспортное сообщение между муниципалитетами. 6 июня в регионе открылись парки, скверы и набережные.

С 21 июня в Краснодарском крае приняли решение снять карантин и открыть все места размещения. Кондратьев объяснил это тем, что в регионе не зарегистрировано новых очагов коронавирусной инфекции, а среди отдыхающих нет выявленных случаев COVID-19.

По состоянию на 18 июля на Кубани зафиксировано 7115 случаев COVID-19, из них 94 летальных исхода. С начала вспышки заболевания из больниц выписаны 6078 пациентов.

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