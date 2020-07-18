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РЕН ТВ узнал подробности дела о гибели девушки-экстрасенса
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РЕН ТВ узнал подробности дела о гибели девушки-экстрасенса

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Фото: instagram.com/Anna Vladimirovna (@annaambqueen7)
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В номере гостиницы «Петр I» в центре Москвы погибшая психотерапевт-экстрасенс Анна Амбарцумян была не одна. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, с которым она пришла в отель.

Кроме того, журналисты узнали мнение соседей по петербургской квартире Амбарцумян о погибшей женщине.

«Года два назад как уехала, закончила здесь четыре курса и поехала дальше учиться. Первый мед она закончила, дальше поехала в Москву», — рассказали они.

Соседи отметили, что девушка была из хорошей семьи, ее часто видели по ТВ, но в Петербурге она появлялась редко.

Ранее 18 июля начальник службы безопасности отеля «Петр I» обнаружил тело Амбарцумян в одном из номеров. При осмотре эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Рядом с погибшей нашли обезболивающие таблетки нурофен.

В Instagram Амбарцумян более 360 тыс. подписчиков. Девушка называла себя «королевой», была частым гостем на различных ТВ-шоу.

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