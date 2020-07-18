Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов. Об этом сам юрист написал на своей странице в Facebook в субботу, 18 июля.

«Друзья, только что состоялось мое бракосочетание с самой потрясающей девушкой на земле — Варварой Карауловой. Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя», — написал Елисеев, приложив к публикации совместное с супругой фото из ЗАГСа.

Ранее 20 мая Елисеев заявил, что готовится к свадьбе с Карауловой, но отметил, что торжество пройдет в узком семейном кругу из-за пандемии коронавируса и принятых ограничений.

Караулову, позднее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к «Исламскому государству». В декабре 2016 года ее приговорили к 4,5 года колонии. В марте 2017 года Верховный суд России подтвердил приговор.

В апреле 2019 года девушка, отбывавшая 4,5 года по приговору суда с февраля 2016 года, была освобождена по УДО из колонии в Вологде.

Позже 4 июня 2020 года Кунцевский районный суд Москвы установил административный надзор за Карауловой до 27 апреля 2029 года, в том числе запретил ей выходить из дома с 22:00 до 6:00, обязал отмечаться в полиции минимум два раза в месяц.

Адвокат Сергей Бадамшин пообещал обжаловать это решение.