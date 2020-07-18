Старшину ВМС США заподозрили в передаче секретных данных гражданину России

Военнослужащий ВМС США арестован по подозрению в передаче секретных данных гражданину России. Об этом сообщает издание The Virginian-Pilot.

Подозреваемый — старшина ВМС Чарльз Бриггс. Он работал в департаменте информации и технологии в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Мужчине инкриминируется несанкционированное распространение секретной оборонной информации, полученной из правительственного компьютера.

По версии следствия, Бриггс получил информацию из служебного компьютера в январе 2019 года и понимал, что эти сведения могут «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину». В то время он находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска.

Согласно материалам дела, он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны, с октября 2018 года по январь 2019 года. В обвинительном заключении говорится, что Бриггс передал секретные данные некоему «российскому гражданину». Однако нет подробностей, кому именно, какие сведения и при каких обстоятельства старшина ВМС предоставил.

Кроме того, Бриггс не рассказал о своих связях с гражданином России и не сообщил о поездке в Сербию. Он солгал, заявив, что оставался в штате Небраска во время отпуска в 2018 году.

На данный момент Бриггс находится под стражей. Ожидается, что официальные обвинения военнослужащему будут предъявлены в следующую среду.

В середине июня Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии. Уилана задержали при проведении шпионской акции в конце декабря 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).