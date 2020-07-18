Дочь Шойгу показала фотографии совместного с отцом отдыха

Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу опубликовала на своей странице 17 июля в Instagram фотографии с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву.

«Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!» — написала она.

Фото: Instagram/ksenia_shoigu

На фото можно увидеть, как министр обороны занимается рыбалкой и стоит в обнимку с дочерью на фоне природы.

К публикации девушка приложила ролик, на котором видно, как министр работает с древесиной.

Фото: Instagram/ksenia_shoigu

В 2018 году на выставке «Несокрушимая и легендарная» в Туле были представлены вырезанные главой Минобороны из дерева художественные работы. Мероприятие прошло в рамках Дней армейской культуры и было приурочено к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.