Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

Прокуратура французского Нанта возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла, передает в субботу, 18 июля, издание L'Union.

По словам прокурора Нанта Пьера Сена, было обнаружено три разных очага возгорания. Один из них находится в месте расположения большого органа, почти полностью разрушенного пламенем, а два других слева и справа от нефа. Так как огонь распространялся из трех разных мест, прокуратура рассматривает версию с поджогом.

На место происшествия выехал пожарный эксперт.

О пожаре в соборе стало известно ранее в этот же день. По данным телеканала BFMTV, в 7:45 по местному времени в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыла бригада из около сотни пожарных. К 10:00 пожарным удалось «сдержать» пламя. По их сообщениям, больше всего пострадали большой орган и платформа под ним.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором заметно, как из окна между двумя башнями собора идет густой черный дым.

Отмечается, что первый пожар произошел в соборе в 1972 году, с огнем боролись пять часов. Здание было закрыто в течение трех лет и было открыто для богослужений в 1975 году.