Эмира Кувейта госпитализировали

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований. Об этом сообщает кувейтская газета Al Qabas в субботу, 18 июля, со ссылкой на министра эмирского дивана (канцелярии) шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.

«Его высочество Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован в субботу для прохождения нескольких медицинских осмотров», — сказал министр.

Газета Arab News со ссылкой на главу МИД Кувейта Сабаха Аль-Халеда Ас-Сабаха отмечает, что состояние здоровья 91-летнего эмира оценивается как хорошее.

По данным издания, до этого эмир был госпитализирован в августе 2019 года. 12 сентября того же года должен был состояться его визит в Белый дом, однако президента США Дональда Трампа проинформировали о срочной госпитализации политика для проведения медицинского обследования. Визит отложили, а американский лидер тогда пожелал ему выздоровления.