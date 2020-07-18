Макрон призвал пожарных спасти собор в Нанте

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, борющимся за спасение собора Святых Петра и Павла в Нанте.

«После Нотр-Дам [де Пари] в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», — написал французский лидер в Twitter.

О пожаре в соборе стало известно ранее в этот же день.

По данным телеканала BFMTV, в 7:45 по местному времени в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыла бригада из около сотни пожарных. К 10:00 им удалось были предупреждены местными жителями, и сотня из них была отправлена на место происшествия. К 10:00 пожарным удалось «сдержать» пламя. По их сообщениям, больше всего пострадал большой орган и платформа под ним.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором заметно, как из окна между двумя башнями собора видно густой черный дым.

Отмечается, что первый пожар произошел в соборе в 1972 году, с огнем боролись пять часов. Здание было закрыто в течение трех лет и было открыто для богослужений в 1985 году.

Собор Святых Петра и Павла заложили еще в 1434 году, на его строительство ушло 457 лет. Он является одной из крупнейших готических церквей Бретани и всей Франции.

15 апреля 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушились крыша, шпиль XIX века и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.