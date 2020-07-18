Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр канадского Оквилла заявил о желании убрать кенотаф дивизии СС «Галичина»
Мир
Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами
Общество
Мишустин утвердил введение электронных трудовых книжек
Происшествия
Найденная мертвой в Москве фигуристка оставила предсмертную записку
Авто
В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

Макрон призвал пожарных спасти собор в Нанте

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, борющимся за спасение собора Святых Петра и Павла в Нанте.

Последняя месса в Париже: в столице Франции сгорел Нотр-Дам-де-Пари
Полностью ли утрачена культурная ценность мирового масштаба

«После Нотр-Дам [де Пари] в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», — написал французский лидер в Twitter.

О пожаре в соборе стало известно ранее в этот же день.

По данным телеканала BFMTV, в 7:45 по местному времени в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыла бригада из около сотни пожарных. К 10:00 им удалось были предупреждены местными жителями, и сотня из них была отправлена на место происшествия. К 10:00 пожарным удалось «сдержать» пламя. По их сообщениям, больше всего пострадал большой орган и платформа под ним.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором заметно, как из окна между двумя башнями собора видно густой черный дым.

Отмечается, что первый пожар произошел в соборе в 1972 году, с огнем боролись пять часов. Здание было закрыто в течение трех лет и было открыто для богослужений в 1985 году.

Собор Святых Петра и Павла заложили еще в 1434 году, на его строительство ушло 457 лет. Он является одной из крупнейших готических церквей Бретани и всей Франции.

15 апреля 2019 года произошел крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушились крыша, шпиль XIX века и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020