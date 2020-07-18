Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр канадского Оквилла заявил о желании убрать кенотаф дивизии СС «Галичина»
Мир
Посольство РФ в Нигерии выяснит данные о захвате танкера с россиянами
Общество
Мишустин утвердил введение электронных трудовых книжек
Происшествия
Найденная мертвой в Москве фигуристка оставила предсмертную записку
Авто
В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

Одну из улиц в Курске перекрыли на неделю из-за ремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курске в 1-м Суворовском переулке прекратилось движение транспорта из-за ремонта тепловой сети.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на основании ходатайства филиала «Квадры» – «Курская генерация» закрывается движение автотранспорта по переулку 1-й Суворовский (возле дома № 52). Работы по ремонту тепловой сети будут проводиться с 18 по 24 июля, передает «Курская правда».

На ремонт всех дорог Курской области необходимо 30 млрд рублей. Такую цифру озвучил ранее губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в условиях финансового дефицита приходится расставлять приоритеты при ремонте дорог.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020