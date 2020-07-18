Одну из улиц в Курске перекрыли на неделю из-за ремонта

В Курске в 1-м Суворовском переулке прекратилось движение транспорта из-за ремонта тепловой сети.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на основании ходатайства филиала «Квадры» – «Курская генерация» закрывается движение автотранспорта по переулку 1-й Суворовский (возле дома № 52). Работы по ремонту тепловой сети будут проводиться с 18 по 24 июля, передает «Курская правда».

На ремонт всех дорог Курской области необходимо 30 млрд рублей. Такую цифру озвучил ранее губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в условиях финансового дефицита приходится расставлять приоритеты при ремонте дорог.