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В ХМАО охвачены огнем более 13 тыс. га леса

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Фото: РИА Новости/ФБУ "Авиалесоохрана"
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Свыше 13 тыс. га леса горит в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в субботу, 18 июля, пишет пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент недропользования.

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«Действует 27 лесных пожаров на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 13452,10 га, из них локализовано четыре лесных пожара на территории Кондинского, Советского и Самаровского лесничеств площадью 1090 га», — говорится в сообщении.

При этом за сутки было зафиксировано восемь новых природных пожаров площадью более 1,9 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 218 лесных пожаров общей площадью свыше 22,5 тыс. га. Отмечено, что пожары возникают в результате грозовых разрядов (198 лесных пожаров) и нарушений гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной безопасности в лесах (20 лесных пожаров).

С 14 июля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах автономного округа.

По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, количество природных пожаров в Югре возросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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