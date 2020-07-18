Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Разведка США вновь проводит для Байдена брифинги по России и Китаю
Мир
Депутат рады призвал распустить действующее руководство для спасения Украины
Общество
В России учредили праздник работников транспорта
Общество
В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса
Интернет
Twitter взломали хакеры из США и Британии

Росавиация создала комиссию после жесткой посадки Bombardier Q300 в Якутии

0
Фото: yakutia.aero
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Росавиации учредили специальную комиссию с целью установления обстоятельств инцидента при посадке Bombardier Q300 авиакомпании «Якутия» в аэропорту села Оленек. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
Они применяются для обработки сельхозземель и тушения пожаров

Речь идет об инциденте, произошедшем 16 июля. Самолет Bombardier Q300 летел из Якутска в аэропорт села Оленек, расположенного в Оленекском улусе Якутии. При посадке воздушного судна лопнули два колеса шасси. На борту находились три члена экипажа и 16 пассажиров.

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о замене воздушного судна для обратного рейса.

«Саха (Якутским) межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации создана комиссия по расследованию авиационного инцидента, которая в 10-дневный срок должна предоставить отчет по результатам данного происшествия», — рассказали в пресс-службе Росавиации.

12 июля легкомоторный самолет Zlin-43 совершал перелет из подмосковного Можайска в Калязин и совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Василево Калязинского района. В результате пострадали пилот и два пассажира. По одной из версий, причиной случившегося могла стать техническая неисправность самолета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020