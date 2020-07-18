Росавиация создала комиссию после жесткой посадки Bombardier Q300 в Якутии

В Росавиации учредили специальную комиссию с целью установления обстоятельств инцидента при посадке Bombardier Q300 авиакомпании «Якутия» в аэропорту села Оленек. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Речь идет об инциденте, произошедшем 16 июля. Самолет Bombardier Q300 летел из Якутска в аэропорт села Оленек, расположенного в Оленекском улусе Якутии. При посадке воздушного судна лопнули два колеса шасси. На борту находились три члена экипажа и 16 пассажиров.

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о замене воздушного судна для обратного рейса.

«Саха (Якутским) межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации создана комиссия по расследованию авиационного инцидента, которая в 10-дневный срок должна предоставить отчет по результатам данного происшествия», — рассказали в пресс-службе Росавиации.

12 июля легкомоторный самолет Zlin-43 совершал перелет из подмосковного Можайска в Калязин и совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Василево Калязинского района. В результате пострадали пилот и два пассажира. По одной из версий, причиной случившегося могла стать техническая неисправность самолета.