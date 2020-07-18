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Депутат Рады призвал распустить действующее руководство для спасения Украины

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украину удастся сохранить лишь в том случае, если действующая власть немедленно уйдет в отставку. Слова парламентария приводит пресс-служба партии.

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По мнению оппозиционера, нынешнее руководство Украины не скрывает, что «пришло одноразово», поэтому «чем быстрее оно уйдет, тем лучше».

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и тогда, может, что-то мы успеем оставить Украине», — заявил Рабинович.

Он напомнил, что ранее 17 июля прошло заседание Европейского совета, на котором обсуждался план по восстановлении экономики стран ЕС на €1 трлн.

«А нас за 2 млрд, извините, «поставили раком» всю страну, забрали землю, убивают пенсионеров, забрали право учиться», — пояснил депутат.

В конце июня Рабинович заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может стать последним главой государства, так как Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. Депутат добавил, что у действующего президента была огромная возможность сделать страну процветающей, но «пока просвета не видно».

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