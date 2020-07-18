Синоптики рассказали о погоде в Москве на 18 июля

Теплая погода с кратковременными дождями ждет жителей Москвы в субботу, 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем в столичном регионе столбики термометров поднимутся до отметки в 22 градуса, в ночь на воскресенье, 19 июля, похолодает до 12 градусов, по области — до девяти.

В утренние часы местами возможен туман, скорость северного и северо-западного ветра не превысит в субботу 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных колебаний температур жителей Москвы в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме.