Пожар произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в жилом доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом на своем сайте сообщило региональное управление МЧС в субботу, 18 июля.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Трудящихся около 2:00. В однокомнатной квартире площадью 32 кв. м горела обстановка по всей площади.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате пожара пострадал один человек, который выпрыгнул из горящего дома. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В 04:46 пожар был ликвидирован. К тушению пожара от МЧС привлекалось шесть единиц техники и 24 человека личного состава.

Ранее 18 июля сообщалось, что склад картона загорелся в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,5 тыс. кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет.