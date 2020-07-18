Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, работавшие над картиной «Мстители: Финал» воссоединятся с исполнившим в фильме роль Капитана Америки Крисом Эвансом в рамках проекта нового фильма Netflix. Об этом 17 июля сообщил портал DigitalSpy.

По его информации, новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю стримингового сервиса.

Отмечается, что в работе над фильмом примут участие и другие члены съемочной команды «Мстителей». В частности, сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

17 июля сообщалось, что Netflix составил рейтинг своих фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после премьеры. В первую тройку вошли картина «Тайлер Рейк: Операция по спасению» режиссера Сэма Харгрейва (99 млн просмотров), «Птичий короб» Сюзанны Бир (89 млн) и «Правосудие Спенсера» Питера Берга (85 млн).