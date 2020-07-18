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Не менее 15 человек пострадали при обрушении здания в Пакистане

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Не менее 15 человек пострадали в результате обрушения здания в районе Мирпур в пакистанском Кашмире. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщило агентство Xinhua.

Заместитель комиссара Мирпура Раджа Тахим Мумтаз рассказал, что пострадавшие являются работникам, которые занимались ремонтом здания. Отмечается, что еще около 40 человек оказались заблокированы под обломками здания, их судьба пока неизвестна.

По словам замкомиссара, поисково-спасательная операция продолжается. Властям помогают местные жители. Также в район были направлены войска и вертолеты пакистанской армии.

16 июля сообщалось, что пять человек погибли в результате обрушения здания в индийском мегаполисе Мумбаи, еще 23 пострадали.

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