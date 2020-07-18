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Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс.

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Фото: TASS/Zuma/Xinhua
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Свыше 600 тыс. человек в мире умерли с начала пандемии от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

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По его данным на утро субботы, 18 июля, общее число инфицированных превысило 14,37 млн человек.

14 июля сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.

13 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существуют четыре основных сценария распространения коронавирусной инфекции на планете.

Ранее в этот же день Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако он не стал уточнять, какие именно страны выбрали ошибочную стратегию.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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