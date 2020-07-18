Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс.

Свыше 600 тыс. человек в мире умерли с начала пандемии от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

По его данным на утро субботы, 18 июля, общее число инфицированных превысило 14,37 млн человек.

14 июля сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.

13 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существуют четыре основных сценария распространения коронавирусной инфекции на планете.

Ранее в этот же день Гебрейесус заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако он не стал уточнять, какие именно страны выбрали ошибочную стратегию.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.