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Температура воды на Черноморском побережье России понизилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Температура воды на российских курортах Черного моря понизилась примерно на 5 градусов. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Температура воды, которая была очень высокой, понижается. Сейчас 20–21 градус, а температура воздуха очень комфортная», — отметил он.

При этом Вильфанд добавил, что понижение температуры воды положительно скажется на состоянии водоемов, ведь «из-за очень высокой температуры, 26 градусов, что необычно в первой декаде июля, вода зацвела».

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что погода в августе на большей части территории России будет в пределах климатической нормы или теплее обычного. По словам специалиста, теплее обычного в августе будет на севере Западной Сибири. Напротив, прохладнее — в пределах плюс 30 градусов — ожидается погода в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге.

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