На захваченном пиратами танкере в Гвинейском заливе могут быть россияне

В Гвинейском заливе пираты захватили танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 членов экипажа, которые предположительно могут быть гражданами России и Украины. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает в Twitter портал Dryad Global, специализирующийся на морской безопасности.

По информации портала, судно шло под флагом Либерии и принадлежало компании Curacao Trader Shipping. Когда оно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов.

19 апреля пираты проникли на борт находившегося на якорной стоянке в территориальных водах Бенина Tommi Ritscher. Судно шло под флагом Португалии. 11 членов экипажа укрылись в специально защищенном помещении, а еще восемь человек не успели это сделать. Среди захваченных членов экипажа трое граждан России. 26 мая они были освобождены.