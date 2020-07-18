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Силуанов прокомментировал решение S&P о сохранении рейтинга РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение международного рейтингового агентства S&P о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга РФ по обязательствам в иностранной валюте подтверждает, что проводимая властями РФ политика обеспечивает макроэкономическую стабильность в условиях волатильной внешней конъюнктуры. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, подтверждение S&P кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне свидетельствует о том, что российская экономика успешно абсорбирует внешние шоки, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о консервативном бюджетном планировании, политике инфляционного таргетирования и строгом следовании бюджетному правилу.

Силуанов добавил, что более чем в 80% случаев международные рейтинговые агентства принимали решения о понижении кредитных рейтингов стран – экспортеров сырья ввиду резкого снижения цен на нефть.

Ранее в пятницу стало известно, что S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. В агентстве отметили, что с потрясениями экономике позволят справиться сильная политическая основа, а также уровень внешнего и внутреннего баланса и гибкий обменный курс.

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