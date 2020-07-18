Российский боец Уланбеков дебютирует в UFC 12 сентября

Дебютный бой российского бойца Тагира Уланбекова и бразильца Бруно Сильвы в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоится 12 сентября. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов, передает ТАСС.

Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Боец должен был дебютировать в организации в июле, но отменил поединок в связи со смертью тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

22 мая Уланбеков подписал контракт с UFC. Для начинающего атлета это большое достижение в карьере. Ранее Уланбеков выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.

О смерти тренера Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в столичной больнице, предположительно, от осложнений из-за коронавируса.