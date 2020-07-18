Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии достигло 41

Число погибших при взрыве автоцистерны с бензином в Колумбии достигло 41, сообщает радиостанция RCN 17 июля.

По его информации, в пятницу умер еще один пострадавший, находившийся в больнице города Вальедупар.

Кроме того, в различных медицинских центрах еще 31 человек продолжает бороться за жизнь. В некоторых случаях им предстоит пересадка кожи.

6 июля на обочине шоссе Сьенага - Барранкилья в районе колумбийской деревни Тасахера на севере страны перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв.

Министр здравоохранения Барранкильи Умберто Мендоса рассказал, что у пострадавших ожоги 40–90% тела. Сейчас врачи борются за их жизнь, пока остаются риски, связанные с самими ожогами, а также с возможными инфекциями.