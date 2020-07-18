Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В ставропольском селе ливень подтопил около 100 домов
Общество
В Госдуме назвали кощунством конфискацию медалей в честь 75-летия Победы
Общество
Минтранс предложил субсидировать поездки семьей в купе поездов
Общество
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Мир
Канье Уэст поставил себя в один ряд с Рузвельтом и Линкольном

Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии достигло 41

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при взрыве автоцистерны с бензином в Колумбии достигло 41, сообщает радиостанция RCN 17 июля.

По его информации, в пятницу умер еще один пострадавший, находившийся в больнице города Вальедупар.

Кроме того, в различных медицинских центрах еще 31 человек продолжает бороться за жизнь. В некоторых случаях им предстоит пересадка кожи.

6 июля на обочине шоссе Сьенага - Барранкилья в районе колумбийской деревни Тасахера на севере страны перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв.

Министр здравоохранения Барранкильи Умберто Мендоса рассказал, что у пострадавших ожоги 40–90% тела. Сейчас врачи борются за их жизнь, пока остаются риски, связанные с самими ожогами, а также с возможными инфекциями.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020