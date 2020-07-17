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Пранкер Вован отреагировал на отзыв польских дипломатов при ООН

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с пранкером Лексусом (Алексей Столяров) звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИДа Польши и офиса президента страны Анджея Дуды.

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Ранее Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах. МИД Польши позже отозвал на родину двух сотрудников постоянного представительства страны при ООН.

«Это попытка скрыть непрофессионализм руководства МИДа, перенести ответственность на каких-то мелких сотрудников, которые, вполне возможно, и не виноваты. Не только МИД, но и офис президента в этой схеме участвовал», — сказал Кузнецов в беседе с «РИА Новости».

В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что «с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну».

При этом, по мнению польского президента, Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ пранкеры напомнили о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. Дуда ответил, что «это разные вещи в понимании истории — это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией».

Затем «генсек» предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда в ответ возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет».

16 июля глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что пранкеры, которые позвонили президенту Польши Анджею Дуде, намеревались посеять противоречия между Варшавой и Киевом.

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