Стали известны самые безопасные страны для путешествий в 2020 году

Самой безопасной страной для путешествий в 2020 году, согласно информации аналитического сервиса Numbeo, назван Катар. Полный отчет опубликован на официальном сайте организации.

Тройку стран-лидеров по индексу безопасности возглавляет Катар с 88,1 баллом, второе место рейтинга принадлежит Тайваню с индексом 84,7, за ним следует ОАЭ (84,5).

В десятку самых безопасных стран также вошли Грузия (79,5), Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словения (79), остров Мэн (78,7), Швейцария (78,4) и Япония (78,3).

Антирейтинг, по данным сервиса, возглавила Венесуэла.

Ранее,16 июля, согласно опросу туристического онлайн-сервиса Biletix, самым опасным транспортом для путешествий во время пандемии назван автобус.