Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В ставропольском селе ливень подтопил около 100 домов
Общество
В Госдуме назвали кощунством конфискацию медалей в честь 75-летия Победы
Общество
Минтранс предложил субсидировать поездки семьей в купе поездов
Общество
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Мир
Канье Уэст поставил себя в один ряд с Рузвельтом и Линкольном

Стали известны самые безопасные страны для путешествий в 2020 году

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самой безопасной страной для путешествий в 2020 году, согласно информации аналитического сервиса Numbeo, назван Катар. Полный отчет опубликован на официальном сайте организации.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Тройку стран-лидеров по индексу безопасности возглавляет Катар с 88,1 баллом, второе место рейтинга принадлежит Тайваню с индексом 84,7, за ним следует ОАЭ (84,5).

В десятку самых безопасных стран также вошли Грузия (79,5), Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словения (79), остров Мэн (78,7), Швейцария (78,4) и Япония (78,3).

Антирейтинг, по данным сервиса, возглавила Венесуэла.

Ранее,16 июля, согласно опросу туристического онлайн-сервиса Biletix, самым опасным транспортом для путешествий во время пандемии назван автобус.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020