Канье Уэст поставил себя в один ряд с Рузвельтом и Линкольном

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст поставил себя в один ряд с президентами США Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. Артист опубликовал в Twitter фотомонтаж, на котором его лицо высечено на мемориале скалы Рашмор рядом c выдающимися американскими лидерами.

Рэпер сопроводил публикацию подписью «2020».

Канье Уэст намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году. О том, что он официально зарегистрировался как кандидат, стало известно 16 июля.

Уэст заявил, что будет претендовать на пост президента Соединенных Штатов 5 июля. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат.

В ответ действующий американский лидер Дональд Трамп назвал Уэста хорошим парнем и подчеркнул, что в конце концов артист наверняка поддержит его кандидатуру.