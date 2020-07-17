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Аксенов оценил призыв рады осудить голосование в Крыму по Конституции

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Глава республики Крым Сергей Аксенов 17 июля назвал ожидаемым призыв Киева осудить проведение голосования на полуострове по поправкам к Конституции России.

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Верховная рада Украины ранее в пятницу призвала членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение голосования в Крыму. Инициативу поддержали 306 народных депутатов.

«Ожидаемая реакция. Свободное волеизъявление крымчан традиционно вызывает в Киеве истерику. Махать кулаками после драки и плакать по волосам, потеряв голову, — обычное занятие украинской власти после 2014 года. Так было при Порошенко, так происходит и при Зеленском», — написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что киевские политики практически в ежедневном режиме засоряют информационное пространство различными заявлениями. Их главная цель, по мнению главы Крыма, создавать негативный инфошум вокруг полуострова.

«Понятно, что реальный эффект от этого словоизвержения нулевой, на ситуацию в Крыму оно никак не влияет. А вот Украина под бесконечные вопли о «возвращении» полуострова продолжает деградировать, вымирать и расползаться по швам», — резюмировал Аксенов.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение. Украина до сих пор отказывается признавать результаты голосования.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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