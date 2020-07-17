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Прокуратура требует отремонтировать дороги в Мурманске

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Прокуратура Первомайского района Мурманска проверила деятельность организаций, которые ответственны за ремонт и содержание дорог. Установлено, что покрытие нескольких магистралей не соответствует требованиям госстандартов в области обеспечения безопасности движения.

В частности, выбоины и деформация дорожного полотна обнаружены возле световой опоры №931 по Кольскому проспекту, на улице Марата в сторону пересечений с проспектом Кирова, возле дома №16/1 по улице Олега Кошевого, на Ледокольном проспекте возле домов №9 и 11, на Лесной улице у дома №39, а также на дорогах к станции космической связи «Орбита» и на телецентр. В адрес руководителей компаний «Управление дорожного хозяйства», «Нордстрой», «ГАГАТ» и «Стройпроект» прокуратура внесла представления об устранении нарушений, передает ИА «Би-порт».

Ранее правительство Мурманской области выделило региональному центру дополнительные средства на ямочный ремонт 50 тыс. кв. м дорог. Завершить работы планируют к октябрю.

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