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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве за прошедшие сутки умерли 14 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в пятницу, 17 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией по столице.

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Всего за время пандемии в Москве умер 4285 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее 17 июля сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 6406 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. В этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные врачи вылечили от COVID-19 более 169 тыс. человек.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна тем странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

Тавадян объяснил, что ограничительные меры в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания.

карта

В результате, благодаря подобной недисциплинированности, страна будет наблюдать значительное число новых случаев еще некоторое время, но при этом можно не опасаться второй волны COVID-19.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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