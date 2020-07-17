Испанские ученые нашли самый ранний симптом коронавируса

Группа испанских ученых нашла симптом коронавирусной инфекции, который проявляется раньше всего. Соответствующая статья опубликована в журнале JAMA Dermatology.

Специалисты обследовали 21 пациента и у шести из них обнаружили энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. Возрастной диапазон пациентов составлял от 49 до 60 лет.

Как сообщает «Газета.ру», ученые выяснили, что сыпь проявляется за несколько дней до других симптомов COVID-19.

Вместе с тем, специалисты пока не могут сказать точно, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших.

Кроме того, ученые упоминают, что ранее поступила информация о кожных проявлениях «эритематозной сыпи» у 18 пациентов из Италии с тяжелой формой COVID-19.

Данное исследование, как отмечается в статье, было одобрено институциональным наблюдательным советом Университетской больницы имени Рамона и Кахаля в Мадриде.

Накануне французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19 — усиленное воспаление и дефицит интерферона.

На прошлой неделе ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer на 17 июля, в мире зафиксировано свыше 14 млн случаев заболевания COVID-19, 595,4 тыс. человек скончались, 8,3 млн пациентов выздоровели.