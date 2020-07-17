Мошенники в Астрахани обманули за один день пятерых человек

За минувшие сутки пятеро астраханцев стали жертвами аферистов. Мошенники «заработали» на доверчивых жителях 150 тыс. рублей.

Одни похитители представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что с карты потерпевшего снимают денежные средства, для отмены операции попросили назвать номер карты и смс-коды. Пенсионерка выполнила инструкции и потеряла 51 тыс. рублей, сообщает «Астрахань 24».

Астраханцы пострадали и от рук недобросовестных продавцов, размещающих объявления о продаже различных товаров на интернет-сайтах.