Собянин заявил о невозможности закрыть Москву для приезжих

Сделать Москву закрытым из-за коронавируса городом не получится, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном 17 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин также добавил, что не опасается случаев завоза коронавирусной инфекции в город.

«Мы не боимся, что кто-то нам что-то привезет <...> Границы Москвы открыты. Москва — это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе. Сделать Москву закрытым городом невозможно, бессмысленно», — сказал мэр.

Европа, Америка, Китай, Юго-Восточная Азия сейчас закрыты для туристов, напомнил он, поэтому в этой ситуации внутренний туризм может активизироваться.

«Видим по наплыву туристов в Крым, в Севастополь, Сочи, Краснодарский край в целом и даже в сибирский регион. Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности», — добавил Собянин.

Ранее 17 июля правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Принятие проекта распоряжения сможет обеспечить доступность внутренних турнаправлений.

Кроме того, правительство также одобрило выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.