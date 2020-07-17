Рубль продолжал снижение к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 20:36 мск пятницы рос на 33 копейки — до 71,86 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 82,21 рубля, Эта информация следует из данных торгов на сайте Московской биржи 17 июля.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent снижается на 0,3% — до $43,24 за баррель.

Курс рубля в пятницу вечером заметно снижается к доллару и евро на фоне ряда негативных факторов, в том числе дешевеющей нефти Brent и конвертирования рублей в валюту для выплаты дивидендов иностранным инвесторам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию из динамики торгов на Мосбирже и комментарии аналитиков.

В пятницу днем курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля, а курс доллара повысился на 0,5% ― до 71,89 рубля.

Как отмечал ТАСС, российская валюта слабела по отношению к доллару и евро из-за снижения нефтяных котировок. Цена бочки нефти Brent на лондонской бирже ICE с поставками в сентябре снизилась до $42,96.

Как стало известно к 15 июля, страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 107%, при этом в мае оно было выполнено на 87%. Это было достигнуто в рамках соглашения стран-членов альянса, заключенного 12 апреля.