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Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Игроков «Зенита» Артема Дзюбу и Сердара Азмуна необходимо отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака» после скандального видео из раздевалки. Такое мнение высказал член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили в интервью газете «Советский спорт», опубликованном в пятницу, 17 июля.

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По его словам, футболистов также нужно оштрафовать на 300 тыс. рублей каждого.

Таким образом, по словам Кавазашвили, спортсмены будут наказаны за непристойное поведение во время празднования победы в чемпионате.

«А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают?» — заявил он.

Обращение, по данным портала, будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. Их остановил капитан команды Бранислав Иванович. Кадры инцидента опубликовал РЕН ТВ.

Комментируя этот инцидент в раздевалке «Зенита», генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что там футболисты продемонстрировали будущую победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

9 июля ФК «Спартак» направил в Российский футбольный союз (РФС) жалобу на «Зенит» из-за высказывания Медведева. Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов назвал поведение Дзюбы и Азмуна «нашумевшим и аморальным инцидентом». В ответ Медведев заявил, что «люди не понимают юмора». В итоге главу «Зенита» все-таки оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» должен состояться 19 июля в Санкт-Петербурге.

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