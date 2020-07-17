Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Власти Сочи сообщили о почти полной загруженности отелей
Мир
Лукашенко пообещал рассказать о «странных вещах» предвыборной кампании
Мир
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Мир
Елизавета II посвятила в рыцари столетнего ветерана за сбор $32 млн для врачей
Общество
В Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на август
Сюжет:

Мишустин и Лукашенко пошутили о менее заразном COVID-19 в Белоруссии

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске в пятницу пошутили, что коронавирус в республике менее заразен, чем в других странах.

Как следует из видео, размещенном в Telegram-канале «Пул Первого» 17 июля, при встрече во Дворце независимости в белорусской столице Лукашенко и Мишустин пожали друг другу руки и по-дружески обнялись, не надев защитных медицинских масок.

Белорусский лидер отметил, что в пандемию коронавируса российскому премьеру, который переболел COVID-19, хоть и было трудно, но отчасти повезло.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Он сейчас не заболеет и никого не заразит», — сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации, среди которой был в том числе посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Посол, который также был без маски, смеясь, сказал, что каждый день сдает тест на коронавирус. Лукашенко добавил, что не заставляет его этого делать.

«В Белоруссии вирус менее вирулентен», — шутя, отреагировал российский премьер. «Вот! Понял?» — смеясь, сказал Мезенцеву Лукашенко.

Президент Белоруссии поинтересовался у главы российского кабмина, как ему в Минске, на что премьер ответил: «Замечательно». «Почти дома», — подчеркнул Лукашенко.

В начале мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт говорила, что белорусский лидер не делал тест на коронавирус, объяснив это тем, что политик живет за городом и ведет здоровый образ жизни. В середине марта Лукашенко советовал для борьбы с распространением коронавируса чаще мыть руки и выпивать по 50 г водки ежедневно, «но не на работе». «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — отмечал он.

В начале июля президент Белоруссии заявил, что страна победила в борьбе с этой инфекцией.

Российский премьер сообщил, что у него найден коронавирус, 30 апреля. Он отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей. Всех членов правительства, которые контактировали с заболевшим, изолировали и протестировали. Мишустина выписали 19 мая.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020