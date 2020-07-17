Мишустин и Лукашенко пошутили о менее заразном COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске в пятницу пошутили, что коронавирус в республике менее заразен, чем в других странах.

Как следует из видео, размещенном в Telegram-канале «Пул Первого» 17 июля, при встрече во Дворце независимости в белорусской столице Лукашенко и Мишустин пожали друг другу руки и по-дружески обнялись, не надев защитных медицинских масок.

Белорусский лидер отметил, что в пандемию коронавируса российскому премьеру, который переболел COVID-19, хоть и было трудно, но отчасти повезло.

«Он сейчас не заболеет и никого не заразит», — сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации, среди которой был в том числе посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Посол, который также был без маски, смеясь, сказал, что каждый день сдает тест на коронавирус. Лукашенко добавил, что не заставляет его этого делать.

«В Белоруссии вирус менее вирулентен», — шутя, отреагировал российский премьер. «Вот! Понял?» — смеясь, сказал Мезенцеву Лукашенко.

Президент Белоруссии поинтересовался у главы российского кабмина, как ему в Минске, на что премьер ответил: «Замечательно». «Почти дома», — подчеркнул Лукашенко.

В начале мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт говорила, что белорусский лидер не делал тест на коронавирус, объяснив это тем, что политик живет за городом и ведет здоровый образ жизни. В середине марта Лукашенко советовал для борьбы с распространением коронавируса чаще мыть руки и выпивать по 50 г водки ежедневно, «но не на работе». «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — отмечал он.

В начале июля президент Белоруссии заявил, что страна победила в борьбе с этой инфекцией.

Российский премьер сообщил, что у него найден коронавирус, 30 апреля. Он отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей. Всех членов правительства, которые контактировали с заболевшим, изолировали и протестировали. Мишустина выписали 19 мая.