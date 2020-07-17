Модульные фельдшерско-акушерские пункты откроют в деревнях Башкирии

В башкирских деревнях Кучаш, Новокильбахтино, Верхний Тыхтем и Графское идет монтаж четырех модульных фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы отвечают всем современным требованиям: в них есть отдельные кабинеты для приема детей и взрослых, смотровая, процедурная, а также необходимая медицинская аппаратура.

«В масштабах республики открытие сельской лечебницы, может быть, и обычное, рядовое событие, но для жителей глубинки оно очень важно. Открытие ФАПов в деревнях всегда проходит как праздник», — рассказала старший фельдшер Людмила Валтиева. Под ее руководством в районе функционирует 31 ФАП, отмечает «МедиаКорСеть».

Как стало известно в июне, в Козельском районе Калужской области до конца 2020 года новые ФАПы появятся в четырех населенных пунктах. Это села Попелево и Слаговищи, а также деревни Плюсково и Киреевское-Первое. Нынешние здания давно находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют современным требованиям.