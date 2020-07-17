Власти Сочи сообщили о почти полной загруженности отелей

Гостиницы Сочи загружены на 90%, а пятизвездочных гостиницах курорта мест уже не осталось. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на вице-мэра курорта Владимира Пушкарева.

«При этом мы отмечаем загрузку не только в прибрежном кластере. В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сегодня загрузка составляет 85%», — сказал чиновник.

В августе, согласно прогнозам туроператоров и отельеров, средняя заполняемость отелей достигнет 95–96%. Высокий спрос на размещение в Сочи наблюдается и в осенние месяцы, в том числе и в ноябре, так как большинство номеров в гостиницах на этот период уже занято.

В настоящий момент на курорте отдыхают около 150 тыс. туристов. Как отметили в администрации города, Сочи уже практически полностью вернулся к нормальной жизни после пандемии коронавируса. С 18 июля в городе откроются бассейны, аквапарки и водные аттракционы.

Накануне туроператоры России отметили двукратный рост спроса на экскурсионные туры по стране. В целом, 95% от спроса на туры по стране составляет продажа путевок на черноморские курорты — Сочи, Анапа и Крым. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес россиян к экскурсионным турам по стране вырос по ряду направлений от 60 до 100%.

В этот же день в Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказали о перспективах туротрасли в период восстановления после пандемии коронавируса. С одной стороны, отечественный рынок туризма понес огромные убытки и его ждет долгий период восстановления, но с другой — фиксируется небывалый спрос на отдых внутри страны.