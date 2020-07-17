Лукашенко пообещал рассказать о «странных вещах» предвыборной кампании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 17 июля, что в республике во время кампании по выборам главы государства происходят «странные вещи».

«Думаю, [на встрече] один на один [с Мишустиным] мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас [в Белоруссии] сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят», — цитирует ТАСС беседу Лукашенко и премьер-министра России Михаила Мишустина на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Лукашенко заявил, что исходя из своего опыта начинает задумываться о том, в чем причина происходящих на текущий момент событий.

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в президентские выборы в Белоруссии и Москва считает, что голосование пройдет спокойно.

На прошлой неделе Лукашенко отметил, что Белоруссия испытывает в настоящий момент беспрецедентное давление за всё время независимости.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Вместе с тем ЦИК страны отказала бывшему главе администрации «Парка высоких технологий» Валерию Цепкало и экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатами в главы республики. В Евросоюзе раскритиковали действия избирательной комиссии.